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09:31, 15 февраля 2025Экономика

Стали известны заработки российских таксистов

Цифровой мир: Месячный заработок таксиста в РФ составляет около 80 тысяч рублей
Дмитрий Воронин

Фото: wirestock / freepik

Месячный заработок таксиста в России составляет после всех вычетов около 80 тысяч рублей. Об этом из сообщения Союза пользователей «Цифровой мир» стало известно ТАСС.

В материалах отмечается, что эта сумма складывается из менее чем 40 процентов от стоимости перевозки, достающихся водителям, а невысокие зарплаты являются одной из причин нехватки таксистов, дефицит которых составляет сейчас от 22 до 30 процентов.

Руководитель таксопарка «Шоколад» Спартак Заболотский подтвердил информацию о зарплатах, уточнив, что 80 тысяч складываются из 24 смен в месяц с учетом восьмичасового рабочего дня. По его словам, при переработках можно получать до 110 тысяч рублей, только не более пяти процентов сотрудников могут претендовать на 200 тысяч в месяц. «Бытуют мифы об огромных зарплатах таксистов, можно сказать, фантастических - 400-500 тысяч рублей. Ответственно заявляю, это неправда. Даже в Москве», — сказал специалист.

Ранее средний заработок столичных таксистов аналитики оценили примерно в 153 тысячи рублей.

Рост цен на перевозки, как ожидается, продолжится и в 2025 году. На фоне этого в Госдуме предложили ограничить возможности слишком резкого повышение цен на услуги такси, в том числе в связи с непогодой. По словам депутата Дмитрия Гусева, инициатива нацелена на то, чтобы цены «не росли как на дрожжах в канун праздников, как происходит сейчас».

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