В России подорожает такси

Экономист Балынин: Такси в России в 2025 году подорожает на 7-19 %

Поездки на такси в России подорожают на 7-19 процентов. Такой прогноз дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, такая вариативность, во-первых, будет связана с соотношением спроса и предложения в конкретном населенном пункте. Во-вторых — с текущей ценой на такси и ее изменением в прошлом году. Третья причина — цена будет отличаться в зависимости от погодных условий, уточнил Балынин.

Специалист подчеркнул, что стоимость поездок на такси может оказаться еще выше в случае большого подорожания запчастей, автомобилей и топлива.

Между тем, главный аналитик Neomarkets Олег Калманович порекомендовал россиянам для экономии на такси чаще пользоваться общественным транспортом или больше ходить пешком.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова заявила, что чтобы защититься от роста цен и сберечь деньги, следует избегать спонтанных покупок и не поддаваться панике, приобретая товары впрок из опасений подорожания.