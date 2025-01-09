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16:01, 9 января 2025Экономика

Россиянам назвали способы защититься от роста цен

Экономист Долгова: Заранее составив список покупок, можно избежать лишних трат
Кирилл Луцюк

Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Для того чтобы защититься от роста цен и сберечь деньги, следует избегать спонтанных покупок и не поддаваться панике, приобретая товары впрок из опасений, что все подорожает. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова. Ее процитировало RTVI.

Кроме того, она призвала россиян перед посещением магазина составлять список покупок и стараться пользоваться скидками и кешбэкос, которые предлагают торговые сети и банки. Кроме того, важно делать покупки тогда, когда действуют скидки для владельцев социальных карт. Нелишним будет отслеживание акций и распродаж.

В свою очередь, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков посоветовал устанавливать многотарифные счетчики, утеплять жилье и использовать энергосберегающие приборы, чтобы снизить расходы на ЖКХ. Что касается товаров долгосрочного пользования, то их следует покупать заранее, до очередного скачка цен. Также Кабаков посоветовал вкладывать деньги в активы, защищающие от инфляции, такие как облигации с плавающей процентной ставкой, фонды ликвидности или депозиты. Кроме того, чтобы уменьшить траты, стоит покупать не импортные, а отечественные товары.

В конце декабря минувшего года Банк России предупредил, что в ближайшие месяцы инфляция в стране будет ускоряться. К апрелю рост цен дойдет до пиковых значений.

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