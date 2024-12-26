В России предложили запретить слишком резкое повышение цен на такси

В Госдуме предложили запретить слишком резкое повышение цен на такси в России

Замглавы думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил ограничить возможности слишком резкого повышение цен на услуги такси, в том числе в связи с непогодой. Об этом пишут «Известия».

По словам автора, поправки, которые он предложил учесть в законопроекте Минэкономразвития «О платформенной экономике в РФ», нацелены на стабильность стоимости поездок «даже в неблагоприятных условиях». В результате цены на такси, считает депутат, «не будут расти как на дрожжах в канун праздников, как происходит сейчас».

В материале отмечается, что указанный документ уже поступил в аппарат правительства и ушел на согласование в другие министерства, позднее его внесут в Госдуму (ГД).

В феврале подобную идею озвучили РИА Новости депутаты ГД от «Единой России» Алексей Говырин и Виталий Милонов, по словам которых «расчет коэффициентов в приложениях на такси в снежную погоду не должен превышать 20 процентов от обычной стоимости поездки в обычных условиях». «Надо разбираться и унифицировать алгоритмы поиска агрегаторов. Чтобы не получалось так, что цены в одном районе взлетают в два-три раза», — указывал тогда же Гусев.

Московская административная дорожная инспекция за десять месяцев 2024 года выявила 6,5 тысячи нарушений среди столичных таксистов. Показатель резко вырос на фоне ужесточения контроля после вступления в силу закона «О такси» — 4,1 тысячи указанных случаев пришлось на перевозки с нарушением профессиональных и квалификационных требований к водителям.