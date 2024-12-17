В Москве заявили о резком росте числа нарушений среди таксистов

МАДИ в январе-октябре выявила 6,5 тысячи нарушений среди столичных таксистов

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) за десять месяцев 2024 года выявила 6,5 тысячи нарушений среди столичных таксистов. Об этом сообщает РБК, отмечая, что речь идет о резком росте показателя, который эксперты объясняют ужесточением контроля после вступления в силу закона «О такси».

Как следует из материалов, на которые ссылаются журналисты, в январе-октябре было зафиксировано только 1,4 тысячи нарушений.

Большая часть нарушений этого года (4,1 тысячи) пришлось на перевозки с нарушением профессиональных и квалификационных требований к таксистам, остальные 2,4 тысячи были связана с несоответствием нормам кодекса об административных правонарушениях, согласно которым в салоне легкового такси должна быть информация о правилах перевозки пассажиров и багажа, на крыше такси установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета, а на боковых поверхностях кузова размещена схема в виде шашечного пояса. В обоих случаях рост нарушений превысил 320 процентов.

