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11:18, 17 декабря 2024Экономика

В Москве заявили о резком росте числа нарушений среди таксистов

МАДИ в январе-октябре выявила 6,5 тысячи нарушений среди столичных таксистов
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) за десять месяцев 2024 года выявила 6,5 тысячи нарушений среди столичных таксистов. Об этом сообщает РБК, отмечая, что речь идет о резком росте показателя, который эксперты объясняют ужесточением контроля после вступления в силу закона «О такси».

Как следует из материалов, на которые ссылаются журналисты, в январе-октябре было зафиксировано только 1,4 тысячи нарушений.

Большая часть нарушений этого года (4,1 тысячи) пришлось на перевозки с нарушением профессиональных и квалификационных требований к таксистам, остальные 2,4 тысячи были связана с несоответствием нормам кодекса об административных правонарушениях, согласно которым в салоне легкового такси должна быть информация о правилах перевозки пассажиров и багажа, на крыше такси установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета, а на боковых поверхностях кузова размещена схема в виде шашечного пояса. В обоих случаях рост нарушений превысил 320 процентов.

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