Российские фигуристы ответили на вопрос о неврученных медалях Олимпиады-2022

Мишина и Галлямов о вручении бронзы Олимпиады-2022: Пока ничего не знаем об этом

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, ответили на вопрос, когда им вручат бронзовые медали командного турнира Олимпийских игр-2022. Их цитирует РИА Новости.

Спортсмены признались, что пока ничего не знают об этом. «Скорое время — понятие растяжимое», — отметили они.

7 августа в Париже во время летней Олимпиады прошла церемония награждения по итогам командного турнира Игр в Пекине. Золотые медали вручили сборной США, серебро — команде Японии. Мероприятие состоялось без сборной России, но в Международном олимпийском комитете обещали доставить награды через Олимпийский комитет России, когда это будет возможно с точки зрения логистики.

Медали командного турнира были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку. Все апелляции по делу были отклонены.

