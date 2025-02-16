Украинского баскетболиста сняли с поезда и забрали в ТЦК

Баскетболиста сборной Украины Конева сняли с поезда в Латвию и забрали в ТЦК

Баскетболиста «Днепра» и сборной Украины Владимира Конева сняли с поезда и забрали в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) президента клуба Валерия Кондратьева.

Кондратьев рассказал, что Конев должен был поездом прибыть в Латвию для участия в матчах национальной команды в отборочном турнире чемпионата Европы, но был задержан и отправлен в ТЦК в Луцке. Он отметил, что у игрока есть бронь от Министерства молодежи и спорта Украины, причины произошедшего неизвестны.

Президент «Днепра» обратился к министру спорта Украины Матвею Бедному и главе Национального олимпийского комитета республики Вадиму Гутцайту. Он попросил разрешить сложившуюся ситуацию в пользу Конева.

Ранее сообщалось, что при пересечении границы в пути на турнир в Бельгию ТЦК забрал волейболиста «Решетиловки» Николая Куранова, его отправили на учения. После этого еще один игрок клуба сбежал по дороге, а двое решили не возвращаться на Украину.