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23:21, 17 февраля 2025Спорт

Джокович оценил трехмесячную дисквалификацию первой ракетки мира

Джокович назвал несправедливой трехмесячную дисквалификацию Синнера
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Новак Джокович и Янник Синнер

Новак Джокович и Янник Синнер. Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович оценил трехмесячную дисквалификацию первой ракетки мира Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил. Его слова передает Doha News.

Джокович назвал это решение несправедливым и непоследовательным. «Большинство игроков, с которыми я общался в раздевалке не только в последние несколько дней, но и в последние несколько месяцев, недовольны тем, как проходил весь этот процесс», — заявил он.

По его мнению, настало время по-настоящему заняться системой, потому что она не работает для борьбы с допингом. «Надеюсь, что в ближайшем будущем руководящие органы наших туров и теннисной экосистемы объединятся и попытаются найти более эффективный способ борьбы с этими процессами», — резюмировал Джокович.

15 февраля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Спортсмен получил отстранение с 9 февраля по 4 мая 2025 года, а WADA официально отозвало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Синнер провалил два допинг-теста в марте 2024-го, но изначально избежал дисквалификации. Итальянец объяснил, что метаболит клостебола в низких концентрациях попал в его организм из-за обработки раны спреем.

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