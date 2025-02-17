Джокович назвал несправедливой трехмесячную дисквалификацию Синнера

Сербский теннисист Новак Джокович оценил трехмесячную дисквалификацию первой ракетки мира Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил. Его слова передает Doha News.

Джокович назвал это решение несправедливым и непоследовательным. «Большинство игроков, с которыми я общался в раздевалке не только в последние несколько дней, но и в последние несколько месяцев, недовольны тем, как проходил весь этот процесс», — заявил он.

По его мнению, настало время по-настоящему заняться системой, потому что она не работает для борьбы с допингом. «Надеюсь, что в ближайшем будущем руководящие органы наших туров и теннисной экосистемы объединятся и попытаются найти более эффективный способ борьбы с этими процессами», — резюмировал Джокович.

15 февраля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Спортсмен получил отстранение с 9 февраля по 4 мая 2025 года, а WADA официально отозвало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Синнер провалил два допинг-теста в марте 2024-го, но изначально избежал дисквалификации. Итальянец объяснил, что метаболит клостебола в низких концентрациях попал в его организм из-за обработки раны спреем.