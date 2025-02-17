Ушаков и Лавров прибыли в Саудовскую Аравию

Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для переговоров России и США

Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию. В столице страны российско-американские переговоры, пишет РИА Новости.

Как отмечается, правительственный борт приземлился в аэропорту Эр-Рияда. Ожидается, что встреча делегаций РФ и США пройдет в столице саудовской Аравии во вторник, 18 января.

Ранее в Кремле проинформировали, что российскую сторону на встрече представят Лавров и Ушаков. При этом, по данным телеканала CNN, в делегацию Штатов в Эр-Рияде входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, а также спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее Юрий Ушаков рассказал, что российская делегация отправляется в Саудовскую Аравию на переговоры с США с деловым настроем. До этого он сообщил, что переговоры между РФ и США в Эр-Рияде будут двусторонними. Помощник российского президента добавил, что восстановление двусторонних отношений будет одной из тем беседы. В свою очередь, Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии российская сторона хочет послушать своих партнеров.