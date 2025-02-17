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12:43, 17 февраля 2025Мир

В МИД ответили на слова главы Мюнхенской конференции об «умиротворении» России

Захарова раскритиковала слова Хойсгена об «умиротворении» России
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала слова главы Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена о неэффективности «умиротворения» России. Комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Он заявил, что Россию не надо умиротворять, так как эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века. То есть он прямо со сцены в центре Мюнхена соврал, не напомнив, кто, кого и как умиротворил в 1938 году», — отметила дипломат.

Захарова напомнила, что в 1938 году «премьер-министрами Великобритании Невиллом Чемберленом, Франции Эдуардом Даладье, Италии Бенито Муссолини и рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером был подписан документ, по которому Чехословакия в течение 10 дней должна была уступить Германии Судетскую область, 90 процентов населения которой составляли немцы».

Она отметила, что «маховик Второй Мировой войны» был запущен после того, как «представителей расчленяемого государства пригласили после принятия решения только на его оглашение, чтобы они раньше времени не обрадовались». Захарова также обратила внимание на тот факт, что Хойсген заплакал в ходе выступления. По ее словам, это могло произойти от его «собственного очередного вранья»

Ранее Хойсген заявил, что прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности стала кошмарным сном для Европы, так как выяснилось, что США под руководством президента Дональда Трамп «живут на другой планете».

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