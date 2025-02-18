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16:14, 18 февраля 2025Мир

Глава РФПИ высказался о начале перезагрузки отношений России и США

Глава РФПИ Дмитриев: Переговоры РФ и США нельзя назвать перезагрузкой отношений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Переговоры России и США нельзя назвать перезагрузкой отношений, но настрой хороший. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в комментарии телеканалу «Звезда».

«Мы бы не хотели использовать это слово (...) Но мы видим настрой хороший, настрой рабочий, настрой очень уважительный», — сказал он.

Он также отметил, что глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков смогут более емко, «по-дипломатически» оценить то, что произошло.

Ранее Дмитриев заявил, что переговоры России с США в Эр-Рияде по урегулированию конфликта на Украине прошли позитивно. По его словам, между делегациями состоялся очень конструктивный диалог.

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