Предсказан исход конфликта лидеров ЕС по вопросу отправки войск на Украину

Блохин: ЕС не сможет прийти к единому мнению по отправке войск на Украину

Европа не сможет прийти к единому мнению по вопросу отправки воинского контингента на Украину, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Исход раскола среди лидеров Евросоюза (ЕС) эксперт предсказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что между лидерами ЕС на экстренной встрече по Украине в Париже вспыхнул конфликт по вопросу отправки миротворческих войск в страну. Сообщалось, что после того, как Великобритания предложила ввести войска на украинскую территорию, Германия, Италия, Польша и Испания заявили о нежелании направлять туда свои миротворческие силы.

«Изначально Европа была расколота в отношении Украины и России: на самом первом этапе конфликта европейцы вообще не хотели помогать Украине и считали, что с ней все кончено. Одним из модераторов консолидации в "крестовом походе" против России выступила Великобритания, а также США. Сегодня США пытаются выйти из этого конфликта, сохранив лицо. Однако русофобия никуда не делась, и Великобритания пытается сохранить статус модератора», — заявил Блохин.

Блохин заявил, что европейцы, скорее всего, не смогут прийти к единому мнению в ближайшее время.

Великобритании одной будет трудно играть в эти антироссийские игры. Если они и отправят войска, это должны быть войска не одного государства, а консолидированная отправка войск всей Европы. (...) Промежуточного мнения тут не может быть. Либо европейцы выступают консолидированно и отправляют свои войска, либо вообще не отправляют Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

Говоря о возможности присутствия иностранного миротворческого контингента, эксперт подчеркнул, что такой сценарий возможен только с согласия Москвы в рамках грядущих переговоров с Вашингтоном.

«Решение о миротворческом контингенте, если и будет принято, то на переговорах России и США. США пытаются протолкнуть идею того, что на Украине должен быть миротворческий контингент, и это зависит от нашей позиции, от того, согласимся мы или нет», — заключил собеседник «Ленты.ру».

17 февраля, накануне переговоров России и США в Эр-Рияде, французский президент Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание европейских лидеров для обсуждения возможного участия в процессе урегулирования конфликта на Украине. Присутствовали лидеры Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, не входящей в блок Великобритании, высокопоставленные должностные лица ЕС, а также генсек НАТО Марк Рютте.