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00:39, 18 февраля 2025Спорт

Сафонов рассказал о сложностях после переезда во Францию

Сафонов о переезде во Францию: Резкая смена ритма жизни и страны не дались легко
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Telegram-канал «ТягаМотина»

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал в своем Telegram-канале о сложностях после переезда во Францию.

Футболист отметил, что резкая смена ритма жизни, страны и языка не дались легко. «И хотя я думал, что для меня это не проблема, иногда все же сталкивался с трудностями. И один человек особенно сильно помог мне не утонуть в одиночестве и тоске.
Оглядываясь назад, понимаю насколько важно мне было знать, что я не один», — написал он под фото со своей девушкой Мариной Кондратюк.

Первым трофеем Сафонова в составе ПСЖ стал Суперкубок Франции. В матче за титул парижане обыграли «Монако», россиянин остался в запасе.

25-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

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