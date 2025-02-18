В России прокомментировали сообщения о трехступенчатом мирном плане по Украине

Сенатор Джабаров усомнился в точности сообщений о трехступенчатом плане США и РФ

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в точности сообщений о предложенном США и Россией трехступенчатом мирном плане по Украине в ходе переговоров в Эр-Рияде. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«У меня эта новость вызывает несколько вопросов. Что значит прекращение огня? Это значит, что прекращаются боевые действия и все остаются на своих местах. Наши находятся на не освобожденном до конца Донбассе. ВСУ остаются в оккупированной части Курской области. И ждем выборов, которые непонятно какой результат принесут и [непонятно] как они будут проходить», — прокомментировал Джабаров.

По словам сенатора, за это время Украина может подготовить силы и получить от Запада дополнительное оружие.

«И никакого подписания соглашения не будет. Будет повторение "Минска", "Минск-3" будет называться только. Я думаю, что здесь какой-то подвох. Я с уважением отношусь к Fox News, но не доверяю этому. Эта информация либо искажена, либо не совсем точна», — заключил он.

Ранее появилась информация о том, что Россия и США предложили создать мирный план, включающий три этапа урегулирования украинского конфликта: прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Генрих.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры России и США по Украине. В российскую делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Вашингтон на переговорах представлял госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

