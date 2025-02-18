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16:24, 18 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России перечислили всех необходимых участников переговоров по Украине

Депутат Журова: В переговорах по Украине должны быть Москва, Вашингтон и Киев
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

В переговорах по урегулированию украинского конфликта должны принять участие Россия, США и Украина, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Участников переговорного процесса депутат перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

«Украина слушает Америку. Кстати, возможно, они переметнутся еще, когда примут, что поддержки от [президента США Дональда] Трампа нет. Украина тут же переметнется. Тогда, возможно, придется и Европу подключать каким-то образом. Но это не факт, потому что [президент Украины Владимир] Зеленский всегда смотрел на Америку. Поэтому там должны быть Россия, США и Украина», — поделилась Журова.

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Ранее в Эр-Рияде завершились переговоры России и США по Украине. В российскую делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Вашингтон на переговорах представлял госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напоминал, что президент России Владимир Путин «с самого начала повторял слова о готовности к мирным переговорам, в отличие от многих других стран».

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