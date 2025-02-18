В Европе рассказали об опасениях в преддверии переговоров России и США

Экс-комиссар ЕС Бретон заявил, что РФ и США будут обсуждать раздел Европы

На переговорах Соединенных Штатов и России будет обсуждаться раздел не только Украины, но и всей Европы. С таким мнением выступил экс-комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире BFMTV.

«Когда мы видим сегодня участников за столом переговоров, то есть просто Владимира Путина и Дональда Трампа, — это действительно касается раздела Украины», — посетовал он. По его словам, речь идет и о разделе Европы. Также Бретон назвал текущий момент одним из самых серьезных в истории Европы.

Ранее в Кремле рассказали, что встреча делегаций США и РФ 18 февраля будет посвящена восстановлению всего комплекса отношений Москвы и Вашингтона. Помимо этого, речь пойдет об организации личной встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российская делегация приехала на переговоры с представителями Соединенных Штатов в Эр-Рияд с серьезным подходом.