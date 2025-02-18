Захарова опубликовала новые фото с переговоров России и США в Саудовской Аравии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала новые фото с переговоров России и США в Саудовской Аравии по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующие кадры опубликованы в ее Telegram-канале.

На фотографиях можно увидеть главу МИД России Сергея Лаврова, помощника российского лидера по международным делам Юрия Ушакова. Они ведут беседу с государственным секретарем США Марко Рубио, а также рядом стоит спецпосланник президента по региону Ближнего Востока Стив Уиткофф. На заднем фоне можно также рассмотреть советника американского лидера по национальной безопасности Майка Уолтца.

Ранее Захарова заявила, что после переговоров с делегацией США в Эр-Рияде министр иностранных дел России Лавров пообщается со СМИ. Также она указала, что состоялся 15-минутный перерыв во время встречи представителей двух стран.