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15:31, 19 февраля 2025Спорт

Бивол отказался отвечать на вопросы о политике

Российский боксер Бивол заявил, что не высказывает свои мысли по поводу политики
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол отказался отвечать на вопросы о политике. Об этом сообщает Daily Mail.

Бивол заявил, что не высказывает свои мысли по поводу политики. Он отметил, что у него есть друзья из России, Украины и других соседних государств. «Это нелегко. Мы, русские, не можем проводить бои в России. Украинцы не могут драться на Украине. Только за границей. Так что могу сказать, что это плохо для бокса», — поделился спортсмен.

Бивол проведет реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым 22 февраля 2025 года. Поединок пройдет в саудовском Эр-Рияде.

12 октября Бивол уступил Бетербиеву в схватке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Победитель определился судейским решением.

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