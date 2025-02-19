Губернатор раскрыл ситуацию на нефтезаводе в Самарской области после атаки ВСУ

Губернатор Федорищев: Последствия атаки на Сызранский НПЗ ликвидированы

Ситуация на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области, который ночью подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), находится на контроле. Об обстановке после случившегося сообщил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

«Ситуация на Сызранском НПЗ — на контроле. Последствия атаки ликвидированы. Пострадавших и крупных повреждений — нет», — сообщил губернатор.

Федорищев призвал жителей сохранять бдительность и доверять официальным источникам информации. Других подробностей о ситуации он не привел.

ВСУ атаковали НПЗ в Самарской области в ночь на среду, 19 февраля. Никто, предварительно, не пострадал, данных о повреждениях на промышленном объекте нет. Атака беспилотников на нефтезавод попала на видео, также в сети появились кадры последствий удара.

По данным Минобороны, в ночь на 19 февраля над Россией сбили 9 беспилотников. Под удар попали Брянская и Тульская области и Республика Татарстан, дроны также сбили над акваторией Черного моря.