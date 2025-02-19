Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:17, 19 февраля 2025Мир

Лавров раскрыл позицию Трампа по одному из ключевых вопросов для России

Лавров: Трамп понимает позицию России по НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп понимает позицию России по членству Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Он [Трамп] первый, да и пока, по-моему, единственный из западных лидеров, кто публично и громко сказал, что одной из первопричин украинского кризиса явилась нахрапистая линия предыдущей американской администрации по втягиванию Украины в НАТО. Такого никто из западных лидеров никогда не произносил, а он несколько раз эту мысль повторил. Это уже сигнал о том, что он понимает нашу позицию», — отметил дипломат.

Лавров также указал на то, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом акцентировал внимание на том, что для России «важно не перемирие, которое позволит Западу довооружить Украину в очередной раз», а долгий и устойчивый мир, при котором будут устранены первопричины конфликта.

Ранее Лавров сообщил, что российская делегация объяснила представителям США на переговорах в Эр-Рияде, что членство Украины в НАТО является неприемлемым для Москвы. Он назвал подобные действия прямой угрозой интересам и суверенитету России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Разозлили Трампа». На Западе рассказали о реакции президента США на заявления Зеленского о переговорах

      13-летних учеников школы в Ленобласти обвинили в попытке надругаться над третьеклассником

      A$AP Rocky избежал 24 года тюрьмы

      По факту ДТП с инвалидом-колясочником в Подмосковье возбуждено уголовное дело

      В Москве похолодает до минус 12 градусов

      ЕС согласовала запрет ввоза в Россию консолей PlayStation и Xbox

      Сразу два российских самолета подали сигналы бедствия при заходе на посадку

      В России начались банкротства застройщиков

      Лавров рассказал о кресле для Грузии в переговорах формата «три плюс три»

      Зеленский предложил редкоземельные металлы Украины взамен на гарантии безопасности от США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше