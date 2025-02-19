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19:21, 19 февраля 2025Россия

Путин пошутил о встречах с самим собой

Путин пошутил, что встречается с самим собой каждый день в зеркале
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Журналист перепутал фамилии российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа и спросил главу государства о встрече с самим собой. Путин ответил шуткой, передает ТАСС.

Во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге его спросили о будущей встрече с главой Белого дома. Но журналист перепутал фамилии. «А когда вы уже с Путиным…» — начал репортер, но вскоре поправился.

«Каждый день. В зеркало смотрюсь», — отшутился российский лидер.

Ранее в этот день Путин подвел итоги переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде и рассказал о планах личной встречи с президентом США. Он оценил переговоры высоко и указал, что с удовольствием встретится с Трампом. При этом глава государства обратил внимание на важность того, чтобы стороны «подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России».

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что переговоры двух лидеров могут состояться до конца февраля, однако точные сроки пока нельзя обозначить. Для организации переговорного процесса требуется время, а также определенная подготовка по линии МИД.

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