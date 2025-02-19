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10:10, 19 февраля 2025Спорт

Пять российских хоккеистов вошли в топ-25 игроков НХЛ XXI века

Daily Faceoff включил пять российских хоккеистов в топ-25 игроков НХЛ XXI века
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Bob Frid-Imagn Images / Reuters

Daily Faceoff включил пять россиян в топ-25 игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) XXI века. Список доступен на сайте издания.

Лучшим из россиян стал форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Нападающий, который занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ, занял второе место.

Также в топ-25 вошли нападающий Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинс» (шестое место), форвард Никита Кучеров (седьмое место) и вратарь Андрей Василевский (22-е место) из «Тампа-Бэй Лайтнинг». На 20-й строчке оказался экс-игрок «Детройт Ред Уингс» Павел Дацюк.

НХЛ возобновится после паузы на Турнир четырех наций 22 февраля.

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