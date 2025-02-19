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08:31, 19 февраля 2025Мир

США приостановили прием иммиграционных заявлений у мигрантов с Украины

CBS: США приостановили прием иммиграционных заявлений у мигрантов с Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила прием иммиграционных заявлений, поданных мигрантами с Украины и из Латинской Америки, которым разрешили въехать при бывшем американском главе Джо Байдене. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на чиновников и внутренний документ.

«Администрация Трампа ввела паузу в рассмотрении всех заявлений на иммиграцию, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины, которым разрешили въехать в США в рамках определенных программ эпохи Байдена, сославшись на мошенничество и проблемы безопасности», — говорится в материале.

Как отмечет телеканал, заморозка приема заявок будет действовать неопределенно долго, пока правительственные чиновники работают над выявлением потенциальных случаев мошенничества и улучшением процедур проверки для снижения опасений, связанных с национальной и общественной безопасностью.

Уточняется, что этот шаг повлияет на мигрантов, которые находились в процессе подачи заявлений на получение различных иммиграционных льгот, позволяющих им остаться в США на законных основаниях.

Ранее Белый дом опубликовал валентинку с лицом Трампа в адрес нелегальных мигрантов. На розовом фоне с сердечками разместили лица Трампа и куратора по вопросам безопасности границ Тома Хомана, а над ними написали стихотворение, предостерегающее от нелегального приезда в страну.

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