Трамп отказался выводить американские войска из Европы

Трамп выразил нежелание сворачивать присутствие войск США в Европе

Президент США Дональд Трамп, что не видит необходимости сворачивать присутствие войск США в Европе. Его слова приводит Fox News, трансляция выступления Трампа велась на YouTube.

Трамп выразил нежелание сворачивать присутствие войск США в Европе — таким образом он ответил на вопрос журналистов о соответствующих планах. По его мнению, это решение не повлияет на достижение мира на Украине.

«Никто не просит этого сделать, так что я не думаю, что нам нужно это делать. Я бы не хотел этого делать», — отметил американский лидер.