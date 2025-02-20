Прокурор назвал мотивом убийства российского бойца ММА месть за унижения

В Махачкале прокурор назвал мотив убийства бойца ММА Мутаева

В Махачкале прокурор назвал мотивом убийства бойца ММА Магомеда Мутаева месть за унижения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Ленинский районный суд начал рассмотрение уголовного дела против 19-летнего Надырхана Кадирханова, обвиняемого в убийстве 21-летнего Мутаева в январе прошлого года. Гособвинитель заявил, что обвиняемый решил совершить расправу над бойцом ММА из-за желания отомстить ему за унижения.

Как установило следствие, 31 января 2024 года злоумышленник подкараулил Мутаева у дома на улице Гапцахской в Махачкале и восемь раз выстрелил в него из пистолета. Спортсмена увезли в больницу, но выжить он не смог.

Кадирханова задержали по подозрению в расправе над Мутаевым 3 февраля 2024 года. Его обнаружили в Хасавюртовском районе Дагестана. После задержанный показал следователям, каким образом совершил расправу над потерпевшим, и рассказал об обстоятельствах произошедшего, а так же, где спрятал пистолет. Он признал свою вину в преступлении.

Ранее сообщалось, что суд арестовал подозреваемого в расправе над бойцом ММА Магомедом Мутаевым.