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11:49, 21 февраля 2025Экономика

В России забеспокоились об остановке в странах Балтии энергоемких производств

РИА Новости: В Прибалтике после выхода из БРЭЛЛ встанут энергоемкие производства
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Yauhen Yerchak / Globallookpress.com

После выхода стран Балтии из совместной энергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) на территории этих входящих в Евросоюз стран могут остановиться энергоемкие производства. Об этом со ссылкой на экспертов пишет РИА Новости.

В качестве примера издание приводит эстонский деревообрабатывающий завод Estonian Cell, финансовый директор которого Меэлис Кузьма объяснил остановку работы нерентабельностью из-за повышения цен на электроэнергию.

Доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ имени Плеханова Максим Максимов утверждает, что в зоне риска находятся металлургия, например, латвийский Liepājas Metalurgs, химическая отрасль и добывающий сектор.

По его словам, стоимость электричества в странах Балтии выше, чем в Финляндии, потому что в последней есть атомные и гидроэлектростанции. При этом национальные энергетические компании европейских республик объясняют рост цен с повреждением из-за возможной диверсии подводного кабеля EstLink 2, между Эстонией и Финляндией.

Латвия, Литва и Эстония окончательно отключились от БРЭЛЛ две недели назад, 8 февраля. Впервые о возможном выходе из советского контура республики говорили еще в 2017 году, а официально решение было принято в 2019-м. Тогда же сроком отключения был назван 2025 год. От импорта российской электроэнергии страны отказались еще в 2022 году, они объясняли свое решение стремлением к энергонезависимости от России.

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