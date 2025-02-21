Комментатора Скворцова выписали из больницы после нападения

Комментатора Романа Скворцова выписали из больницы в Новосибирске

Российского спортивного комментатора Романа Скворцова выписали из больницы в Новосибирске после нападения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Только что его выписали из больницы», — заявили в ведомстве.

9 февраля Скворцова доставили в одну из больниц Новосибирска, где в те дни проходил матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). У журналиста диагностировали черепно-мозговую травму. Спустя несколько дней его перевели из реанимации в обычную палату.

По факту происшествия с участием Скворцова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Позднее в сети появилось видео с места конфликта.

