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12:17, 21 февраля 2025Спорт

Комментатора Скворцова выписали из больницы после нападения

Комментатора Романа Скворцова выписали из больницы в Новосибирске
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российского спортивного комментатора Романа Скворцова выписали из больницы в Новосибирске после нападения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Только что его выписали из больницы», — заявили в ведомстве.

9 февраля Скворцова доставили в одну из больниц Новосибирска, где в те дни проходил матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). У журналиста диагностировали черепно-мозговую травму. Спустя несколько дней его перевели из реанимации в обычную палату.

По факту происшествия с участием Скворцова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ. Позднее в сети появилось видео с места конфликта.

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