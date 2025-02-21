Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:17, 21 февраля 2025Бывший СССР

Украинская писательница попыталась отговорить таксиста-ветерана говорить на русском

На Украине писательница Ницой попыталась отговорить таксиста говорить на русском
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kodda / Shutterstock / Fotodom  

Украинская писательница Лариса Ницой устроила спор на тему языка с русскоязычным таксистом-ветераном. Запись диалога она опубликовала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На ее требования перестать говорить на русском таксист возразил, что прошел через военные действия и будет разговаривать «как ему удобно». Ницой ответила собеседнику, что его жизненный опыт не имеет никакого значения, так как он «притянул с войны русский мир и продолжает его тут утверждать». Писательница также предположила, что бывший военный может быть диверсантом, раз разговаривает на русском языке.

Ранее также Иван Сырский, пасынок главкома украинской армии, заявил о незнании Александром Сырским украинского языка. По его словам, главнокомандующий всегда говорил только по-русски.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия на переговорах в Эр-Рияде разъяснила США свою позицию о необходимости пресечения действий Киева по «истреблению всего, что связано с русским миром». Он добавил, что Киев предпринимал шаги для истребления русского языка, а также канонической Украинской православной церкви.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали требование к США по ресурсной сделке

      Самолет с технической неисправностью совершил аварийную посадку в российском городе

      В Ватикане допустили отречение Папы Римского от престола

      Женщина попросила устроить для нее рейв-вечеринку в честь 105-летия

      Губерниев назвал фаворита реванша Бивола и Бетербиева

      Microsoft создала ИИ для тестирования игр

      На Украине рассказали о наступлении ВС России на кураховском направлении

      Захарова показала ждущего Лаврова павлина

      ВС России заняли Новоочеретоватое в ДНР

      За махинации с поставками в Россию оборудования для протезов задержаны трое подозреваемых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше