На Украине писательница Ницой попыталась отговорить таксиста говорить на русском

Украинская писательница Лариса Ницой устроила спор на тему языка с русскоязычным таксистом-ветераном. Запись диалога она опубликовала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На ее требования перестать говорить на русском таксист возразил, что прошел через военные действия и будет разговаривать «как ему удобно». Ницой ответила собеседнику, что его жизненный опыт не имеет никакого значения, так как он «притянул с войны русский мир и продолжает его тут утверждать». Писательница также предположила, что бывший военный может быть диверсантом, раз разговаривает на русском языке.

Ранее также Иван Сырский, пасынок главкома украинской армии, заявил о незнании Александром Сырским украинского языка. По его словам, главнокомандующий всегда говорил только по-русски.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия на переговорах в Эр-Рияде разъяснила США свою позицию о необходимости пресечения действий Киева по «истреблению всего, что связано с русским миром». Он добавил, что Киев предпринимал шаги для истребления русского языка, а также канонической Украинской православной церкви.