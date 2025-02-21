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06:48, 21 февраля 2025Мир

В Британии рассказали об упущенных шансах Украины завершить конфликт

Британский аналитик Меркурис: У Украины было много шансов завершить конфликт
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о вине Украины в начале конфликта необходимо воспринимать с точки зрения отказа Киева от переговоров. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube канале.

«Он (Дональд Трамп — прим. "Ленты.ру") отвечал на очевидное раздражение и злость Зеленского за то, что его не пригласили на переговоры в Эр-Рияд», — считает эксперт.

По мнению Меркуриса, Трамп просто хотел сказать, что у Украины было три года чтобы предложить проект мирной сделки, найти возможность избежать заранее проигранной войны. Аналитик добавил, что «возможностей было много: Минск-1, Минск-2, переговоры в Стамбуле». Но украинские власти не воспользовались своим шансом.

Эксперт также подчеркнул, что условия Минских договоренностей, подписанных в феврале 2015 года Украиной при одобрении ООН и Европы, так и не были выполнены Киевом.

Ранее Дональд Трамп призвал провести на Украине президентские выборы. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский имеет низкий рейтинг, который не превышает четыре процента. В ответ на это Зеленский ответил, что слова о четырехпроцентном рейтинге являются дезинформацией.

По словам президента Штатов, украинский лидер «проделал ужасную работу». Зеленский разрушил страну в результате своей собственной политики и позиции по вооруженному конфликту, посетовал Трамп.

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