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18:37, 22 февраля 2025Спорт

Российский фигурист высказался о результатах командного турнира Олимпиады-2022

Кацалапов заявил, что продолжает считать себя чемпионом Олимпиады-2022
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступавший в танцах на льду с Викторией Синициной, высказался о результатах командного турнира Олимпийских игр-2022. Его цитирует ТАСС.

Кацалапов заявил, что продолжает считать себя олимпийским чемпионом, добавив, что из сердца эту золотую медаль не вытащить. По его словам, сборная России была самой сильной командой и сделала все, чтобы победить.

«Я выбросил мысли о том, жду я бронзу или нет, для меня есть только одна медаль. Дома у меня хранится большая туба, в которой золотая олимпийская грамота, подписанная президентом Международного олимпийского комитета (МОК). В ней написаны наши имена и сказано, что мы — олимпийские чемпионы. Это все», — резюмировал фигурист.

Медали командного турнира были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку. Все апелляции по делу были отклонены.

7 августа 2024-го в Париже во время летней Олимпиады прошла церемония награждения по итогам командного турнира Игр в Пекине. Золотые медали вручили сборной США, серебро — команде Японии. Мероприятие состоялось без сборной России, но в МОК обещали доставить награды позднее.

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