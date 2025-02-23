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22:46, 23 февраля 2025Спорт

Овечкин оформил дубль и еще на одну шайбу приблизился к Гретцки

Хоккеист Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 13 шайб
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Результаты доступны на сайте лиги.

Таким образом, хоккеист довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 881. Россиянин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до 13 шайб.

Встреча проходит в Вашингтоне. На момент публикации новости хозяева ведут со счетом 5:1. Овечкин отметился вторым голом в концовке второго периода. Первую шайбу он забросил в середине второго периода.

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