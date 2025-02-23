Рой Джонс оценил победу Бивола над Бетербиевым

Рой Джонс похвалил боксера Дмитрия Бивола после победы над Бетербиевым

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший оценил победу российского боксера Дмитрия Бивола над соотечественником Артуром Бетербиевым. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен похвалил Бивола и посчитал, что тот проделал грамотную работу над ошибками перед реваншем против Бетербиева. Он подчеркнул, что третий поединок между боксерами должен стать отличным продолжением истории.

Ранее Бивол прокомментировал возможность проведения третьего боя с Бетербиевым. Спортсмен заявил, что хотел бы провести такой поединок.

Поединок между Биволом и Бетербиевым прошел в ночь на воскресенье, 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, взяв реванш за поражение в октябре прошлого года.