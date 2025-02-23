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19:20, 23 февраля 2025Спорт

Рой Джонс оценил победу Бивола над Бетербиевым

Рой Джонс похвалил боксера Дмитрия Бивола после победы над Бетербиевым
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Рой Джонс

Рой Джонс. Фото: Steve Marcus / Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший оценил победу российского боксера Дмитрия Бивола над соотечественником Артуром Бетербиевым. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен похвалил Бивола и посчитал, что тот проделал грамотную работу над ошибками перед реваншем против Бетербиева. Он подчеркнул, что третий поединок между боксерами должен стать отличным продолжением истории.

Ранее Бивол прокомментировал возможность проведения третьего боя с Бетербиевым. Спортсмен заявил, что хотел бы провести такой поединок.

Поединок между Биволом и Бетербиевым прошел в ночь на воскресенье, 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, взяв реванш за поражение в октябре прошлого года.

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