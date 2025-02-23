В Госдуме оценили проведение боя Бивола и Бетербиева в Москве

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила возможность проведения третьего боя между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым в Москве. Ее слова приводит РИА Новости.
Журова заявила, что подобное мероприятие пойдет в плюс России и отечественному спорту. Она подчеркнула, что президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев всегда старался проводить максимальное количество международных соревнований в России.
Ранее Бивол прокомментировал возможность проведения третьего боя с Бетербиевым. Спортсмен заявил, что хотел бы провести такой поединок.
Поединок между Биволом и Бетербиевым прошел в ночь на воскресенье, 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, взяв реванш за поражение в октябре прошлого года.