В Госдуме оценили проведение боя Бивола и Бетербиева в Москве

Журова заявила, что третий бой между Биволом и Бетербиевым пойдет в плюс России

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила возможность проведения третьего боя между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым в Москве. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что подобное мероприятие пойдет в плюс России и отечественному спорту. Она подчеркнула, что президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев всегда старался проводить максимальное количество международных соревнований в России.

Ранее Бивол прокомментировал возможность проведения третьего боя с Бетербиевым. Спортсмен заявил, что хотел бы провести такой поединок.

Поединок между Биволом и Бетербиевым прошел в ночь на воскресенье, 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, взяв реванш за поражение в октябре прошлого года.