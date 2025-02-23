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21:01, 23 февраля 2025Спорт

В Госдуме оценили проведение боя Бивола и Бетербиева в Москве

Журова заявила, что третий бой между Биволом и Бетербиевым пойдет в плюс России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила возможность проведения третьего боя между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым в Москве. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что подобное мероприятие пойдет в плюс России и отечественному спорту. Она подчеркнула, что президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев всегда старался проводить максимальное количество международных соревнований в России.

Ранее Бивол прокомментировал возможность проведения третьего боя с Бетербиевым. Спортсмен заявил, что хотел бы провести такой поединок.

Поединок между Биволом и Бетербиевым прошел в ночь на воскресенье, 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, взяв реванш за поражение в октябре прошлого года.

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