Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала Украине новый транш помощи в марте

Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала Киеву 3,5 миллиарда евро помощи в марте

Глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине выделения в марте нового транша помощи в размере 3,5 миллиарда евро по существующим программам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

«Европа здесь, чтобы укрепить Украину в критические дни», — приводит пресс-служба слова главы ЕК в ходе выступления в Киеве с речью.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) готовит для Украины пакет военной помощи на сумму примерно 20 миллиардов евро. Отмечается, что Брюссель хочет обеспечить Киеву поддержку на фоне стремления президента США Дональда Трампа быстро организовать мирное урегулирование конфликта.

