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11:31, 24 февраля 2025Спорт

Кадыров прокомментировал поражение Бетербиева в реванше с Биволом

Кадыров о поражении Бетербиева в реванше с Биволом: Дух чемпиона не сломить
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал поражение российского боксера Артура Бетербиева в реванше с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Да, сегодня в рекорде Артура появилось одно поражение. Но дух чемпиона не сломить одним вечером», — заявил спортсмен. Он пожелал Бетербиеву ярких побед и успеха.

Ранее Бивол прокомментировал возможность проведения третьего боя с Бетербиевым. Спортсмен заявил, что хотел бы провести такой поединок.

Поединок между Биволом и Бетербиевым прошел в ночь на воскресенье, 23 февраля. Бивол одержал победу судейским решением, нанеся Бетербиеву первое поражение в карьере. Россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, взяв реванш за поражение в октябре прошлого года.

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