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15:00, 24 февраля 2025Мир

Лавров встретился с Эрдоганом

Лавров встретился с Эрдоганом в ходе визита в Турцию
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе своего визита в Анкару. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России в своем Telegram-канале.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова», — утверждается в публикации.

23 февраля глава МИД России прибыл в Турцию.

В ходе переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, которые состоялись 24 февраля, Лавров заявил, что Россия подробно проинформировала Турцию о прошедших переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде.

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