Лавров встретился с Эрдоганом в ходе визита в Турцию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе своего визита в Анкару. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России в своем Telegram-канале.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова», — утверждается в публикации.

23 февраля глава МИД России прибыл в Турцию.

В ходе переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, которые состоялись 24 февраля, Лавров заявил, что Россия подробно проинформировала Турцию о прошедших переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде.