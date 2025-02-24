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07:51, 24 февраля 2025Спорт

Российская чемпионка мира назвала комфортную для жизни сумму в месяц

Российская велогонщица Бурлакова заявила, что ей нужно 150 тысяч рублей в месяц
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @_burlakova_yana_

Российская велогонщица Яна Бурлакова назвала комфортную для жизни сумму в месяц. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка заявила, что им с мужем нужно около 150 тысяч рублей. «У нас большая ипотека, у нас собака, которая очень много ест. И мы тоже очень много едим», — рассказала она. Бурлакова подчеркнула, что самой дорогой вещью у нее являются очки Prada, которые она купила себе после чемпионата Европы.

Ранее Бурлакова рассказала, что иностранные соперники относятся к ней хорошо на соревнованиях. По ее словам, от всех гонщиков идет только позитив.

Бурлакова — чемпионка мира по велогонкам на треке. В ее активе также серебро и бронза мирового первенства. Кроме того, россиянка является чемпионкой Европы.

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