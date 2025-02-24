Алаудинов сообщил о смерти комбата с позывным Шустрый от кровоизлияния в мозг

В зоне спецоперации скончался командир батальона 4-й бригады спецназа «Ахмат» Зелимхан Батукаев с позывным Шустрый.

По словам командира «Ахмата» Апти Алаудинова, это произошло 23 февраля на фоне трех суток подряд без сна, в течение которых Шустрый пытался выполнить боевую задачу. Алаудинов также назвал Батукаева одним из самых лучших командиров Российской армии.

У Шустрого произошло кровоизлияние в мозг

Как уточнил командир «Ахмата», у Шустрого «прямо на рабочем месте» произошел инсульт или инфаркт (точную причину устанавливают врачи) и кровоизлияние в мозг.

Шустрый действительно делал свое дело, выполнял приказы без сна, без отдыха. Вот и в этот раз — он трое суток подряд без сна пытался выполнить задачу Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Генерал-лейтенант также назвал комбата «одним из самых преданных делу борьбы с сатанистами», который не считался ни с личным временем, ни со здоровьем. По утверждению Алаудинова, за то время, что Батукаев командовал 4-й бригадой, у нее были «самые серьезные результаты» — самое большое количество уничтоженных айдаровцев (батальон «Айдар» запрещен в России как террористическая организация) и самое большое количество взятых в плен.

«Он был абсолютно верующим человеком, без вредных привычек. Наши враги будут злорадствовать, они будут счастливы от того, что Шустрый ушел в мир иной. Но для нас всех Шустрый будет героем навсегда. И он будет в раю, потому что ушел, сражаясь на пути Всевышнего против сатанистов», — добавил Аалаудинов.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Он также опубликовал совместное фото с Шустрым, подписав его фразой «воистину мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся».

Шустрого однажды уже «хоронили»

В августе прошлого года Алаудинов опроверг сообщения о смерти Шустрого, о чем перед этим заявляли украинские СМИ.

Во время общения с военным корреспондентом RT Саргоном Хадая Алаудинов провел сеанс видеосвязи с военнослужащим. «Шустрый у нас живее все живых», — сказал генерал и продемонстрировал в камеру своего собеседника. Во время разговора Шустрый отчитался о выполнении боевых задач на отведенном ему участке ответственности.

Отряд Шустрого недавно захватил бункер, где могли укрываться генералы из стран НАТО

В январе бойцы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады под Шустрого захватили бункер в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР), где могли укрываться генералы из стран НАТО.

Очень большие бункера на 30-40 человек. Под землей, бетонные. Мы за неделю этот лагерь зачистили. Там было уничтожено около 40 человека противника. Сегодня до конца зачистили. Троих взяли в плен. А в этих бункерах разместились наши бойцы Зелимхан Батукаев командир 2-й МСБ ТРО спецназа «Ахмат» 4-й бригады

Уточнялось, что российские военные отвлекли силы украинской армии перед взятием укрепрайона. Шустрый сообщал, что его батальон успешно продвигался вдоль трассы Артемовск — Константиновка. Он пояснял, что это был ложный маневр, целью которого было заставить командиров ВСУ поверить, что готовится штурм села Ступочки в Краматорском районе ДНР. В результате этого украинские войска растянули свои силы, а российским войскам удалось занять террикон и лес на юго-востоке Часова Яра.