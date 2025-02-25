Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:22, 25 февраля 2025Забота о себе

Отвращение людей к собственному голосу в записи объяснили

Психолог Яковлева: Собственный голос в записи кажется многим более высоким
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Психолог Юлия Яковлева рассказала, что многие люди испытывают отвращение к собственному голосу в записи из-за особенностей работы мозга. Она объяснила этот феномен в разговоре с изданием «Доктор Питер».

«[Мы] слышим себя не только снаружи, но и в большой степени изнутри, и в этом случае кости черепа, ткани и жидкости организма преображают звук и добавляют в него, как правило, более низкие обертоны. Поэтому для многих собственный голос в записи кажется более высоким и может восприниматься как признак детскости, инфантильности», — рассказала специалистка.

Материалы по теме:
«Власть обрушилась стремительно» Почему пал режим Башара Асада и как события в Сирии изменят ситуацию на Ближнем Востоке?
«Власть обрушилась стремительно»Почему пал режим Башара Асада и как события в Сирии изменят ситуацию на Ближнем Востоке?
9 декабря 2024
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
10 декабря 2024

По ее словам, когда человек слышит, что его голос звучит непривычно высоким, он чувствует себя менее уверенным, взрослым и сильным. При этом Яковлева подчеркнула, что другие люди воспринимают человека как взрослого именно с таким голосом.

Ранее психолог, психотерапевт Екатерина Волхонская перечислила лучшие способы борьбы со стрессом. Среди прочего она посоветовала заниматься спортом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские операторы беспилотников показали «дорогу смерти» с Украины в Суджу. Она завалена выжженной техникой ВСУ

      Помешательство мужчин на уколах красоты объяснили

      В США рассказали о злости спонсоров Демпартии

      Жители дома в Москве пожаловались на страшный трясущийся лифт

      Мостовой осудил Карпина за уход из «Ростова»

      Apple откупилась от запрета на продажу iPhone в одной азиатской стране

      Сброшенную с обрыва возле «Ласточкиного гнезда» кошку Мусю спасли

      Ветеринар объяснил состояние пережившей падение с «Ласточкиного гнезда» кошки Муси

      Дочь Шукшиной рассказала о решении матери «вычеркнуть ее из жизни»

      В России возбудили дело из-за пропавших на Украине грузовых вагонах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше