Отвращение людей к собственному голосу в записи объяснили

Психолог Яковлева: Собственный голос в записи кажется многим более высоким

Психолог Юлия Яковлева рассказала, что многие люди испытывают отвращение к собственному голосу в записи из-за особенностей работы мозга. Она объяснила этот феномен в разговоре с изданием «Доктор Питер».

«[Мы] слышим себя не только снаружи, но и в большой степени изнутри, и в этом случае кости черепа, ткани и жидкости организма преображают звук и добавляют в него, как правило, более низкие обертоны. Поэтому для многих собственный голос в записи кажется более высоким и может восприниматься как признак детскости, инфантильности», — рассказала специалистка.

По ее словам, когда человек слышит, что его голос звучит непривычно высоким, он чувствует себя менее уверенным, взрослым и сильным. При этом Яковлева подчеркнула, что другие люди воспринимают человека как взрослого именно с таким голосом.

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