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09:20, 25 февраля 2025Спорт

Вяльбе отреагировала на попадание в санкционный список Канады

Вяльбе о попадании в санкционный список Канады: Значит, я патриот своей страны
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на попадание в санкционный список Канады. Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе рассказала, что была в Канаде только один раз — на чемпионате мира. «Раз внесли в санкционный список, значит, я патриот своей страны», — заключила она.

Ранее Вяльбе предлагала сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников к международным турнирам. По ее мнению, в этом случае бан со стороны западных стран перестанет действовать.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года и имеет позицию против участия россиян в турнирах в нейтральном статусе.

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