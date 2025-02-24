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22:57, 24 февраля 2025Спорт

Канада ввела санкции против Вяльбе

Канада ввела санкции против главы ФЛГР Вяльбе
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Канада ввела санкции против главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

Осенью 2024 года Вяльбе в шутку предложила сбросить на Лондон бомбу ради допуска российских лыжников к международным турнирам. По ее мнению, в этом случае бан со стороны западных стран перестанет действовать.

Ранее Канада ввела санкции против еще ряда российских спортивных деятелей. В частности, в списки попали президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

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