Канада ввела санкции против Вяльбе

Канада ввела санкции против главы ФЛГР Вяльбе

Канада ввела санкции против главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

Осенью 2024 года Вяльбе в шутку предложила сбросить на Лондон бомбу ради допуска российских лыжников к международным турнирам. По ее мнению, в этом случае бан со стороны западных стран перестанет действовать.

Ранее Канада ввела санкции против еще ряда российских спортивных деятелей. В частности, в списки попали президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.