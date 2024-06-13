Канада ввела санкции против Третьяка

Канада ввела санкции против президента Федерации хоккея России Третьяка

Канада ввела санкции против президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады.

Изменения были внесены в Положение о специальных экономических мерах для России. Также в санкционные списки попали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира, заслуженный тренер России. С 2006 года он является президентом ФХР.

12 июня США ввели санкции против российского олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного. Ранее спортсмен, с декабря 2020-го возглавляющий Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия», был включен в санкционный список Канады.