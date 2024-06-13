Канада ввела санкции против Третьяка

Канада ввела санкции против президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады.
Изменения были внесены в Положение о специальных экономических мерах для России. Также в санкционные списки попали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира, заслуженный тренер России. С 2006 года он является президентом ФХР.
12 июня США ввели санкции против российского олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного. Ранее спортсмен, с декабря 2020-го возглавляющий Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия», был включен в санкционный список Канады.