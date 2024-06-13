Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Селин Наэф
0:2
Завершен
Людмила Самсонова
Хертогенбосх (ж)
Далма Галфи
2:1
Завершен
Вероника Кудерметова
Хертогенбосх (ж)
Эмина Бектас
0:2
Завершен
Екатерина Александрова
Хертогенбосх (ж)
Александар Вукич
2:1
Завершен
Карен Хачанов
Хертогенбосх (м)
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 3-й матч
Германия
Завтра
22:00 (Мск)
Шотландия
ЧЕ-2024 - финальный раунд|Группа A. 1-й тур
19:27, 13 июня 2024Спорт

Канада ввела санкции против Третьяка

Канада ввела санкции против президента Федерации хоккея России Третьяка

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Канада ввела санкции против президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады.

Изменения были внесены в Положение о специальных экономических мерах для России. Также в санкционные списки попали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Материалы по теме:
«Он даже шапку на глаза надвинул» Как сборная СССР по хоккею на глазах у Брежнева потерпела свое самое нелепое поражение
«Он даже шапку на глаза надвинул»Как сборная СССР по хоккею на глазах у Брежнева потерпела свое самое нелепое поражение
9 октября 2022
Тайна «Красной машины». Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Тайна «Красной машины».Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
19 мая 2021

Третьяк — трехкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира, заслуженный тренер России. С 2006 года он является президентом ФХР.

12 июня США ввели санкции против российского олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного. Ранее спортсмен, с декабря 2020-го возглавляющий Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия», был включен в санкционный список Канады.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Один из раненных в Горловке журналистов НТВ скончался

      Шольцу предрекли утрату власти

      Россиянин расправился с женщиной-инвалидом из-за денег и попался спустя 20 лет

      Пашинян предложил Лукашенко извиниться перед армянами из-за слов про Карабах. Что на это ответили в Белоруссии?

      Мощный гейзер забил посреди улицы в российском городе

      Посол России заявил об ответных мерах по санкциям в отношении Канады

      Ким Кардашьян прошлась по улице в майке без бюстгальтера

      Российские разведчики уничтожили украинскую ДРГ

      Врач призвала некоторых людей отказаться от употребления кваса

      Канада ввела санкции против главной бюджетной авиакомпании России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше