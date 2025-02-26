Хоккеист «Вашингтона» объяснил уникальность Овечкина

Хоккеист «Вашингтона» Ларс Эллер: Овечкин является единственным в своем роде

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Ларс Эллер объяснил уникальность капитана команда Александра Овечкина. Его слова приводятся на сайте лиги.

Хоккеист заявил, что Овечкин является единственным в своем роде из-за своей работоспособности. «Это мотивирует, что в его возрасте он все еще способен играть и забивать в том темпе, в котором он находится», — подчеркнул он.

30-й гол в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин записал на свой счет в ночь на среду, 26 февраля. Это произошло в домашнем матче против «Калгари Флеймс», в котором «Вашингтон» потерпел поражение со счетом 1:3.

Таким образом, хоккеист довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 883. Россиянин сократил отставание от рекорда Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до 11.