Подорвавшему по заказу СБУ железную дорогу в российском регионе продлили арест

Мосгорсуд продлил арест Сидики по делу о подрыве железной дороги под Рязанью

Мосгорсуд оставил в СИЗО гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС.

Сидики пробудет под арестом до 24 апреля. Адвокат обвиняемого предположил, что дело в конце апреля передадут для рассмотрения во Второй Западный окружной военный суд. В настоящее время фигурант знакомится с материалами — их около 40 томов.

О задержании мужчины стало известно 1 декабря 2023 года. Его заподозрили в двух резонансных преступлениях: организации атаки дронов на военный аэродром «Дягилево» в Рязани и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области. Во время допроса он признал вину, однако просил квалифицировать его действия не как терроризм, а как диверсию.

По словам Сидики, за совершение преступлений он должен был получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб.

РЖД оценили ущерб от подрыва железной дороги в 30 миллионов рублей. Во время взрыва самодельного устройства с рельсов сошли 19 вагонов с удобрениями.