Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:24, 26 февраля 2025Силовые структуры

Подорвавшему по заказу СБУ железную дорогу в российском регионе продлили арест

Мосгорсуд продлил арест Сидики по делу о подрыве железной дороги под Рязанью
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Мосгорсуд оставил в СИЗО гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в подрыве железной дороги в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС.

Сидики пробудет под арестом до 24 апреля. Адвокат обвиняемого предположил, что дело в конце апреля передадут для рассмотрения во Второй Западный окружной военный суд. В настоящее время фигурант знакомится с материалами — их около 40 томов.

О задержании мужчины стало известно 1 декабря 2023 года. Его заподозрили в двух резонансных преступлениях: организации атаки дронов на военный аэродром «Дягилево» в Рязани и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области. Во время допроса он признал вину, однако просил квалифицировать его действия не как терроризм, а как диверсию.

По словам Сидики, за совершение преступлений он должен был получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб.

РЖД оценили ущерб от подрыва железной дороги в 30 миллионов рублей. Во время взрыва самодельного устройства с рельсов сошли 19 вагонов с удобрениями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Почти 30 человек задержаны за драку с полицейскими в Подмосковье. Они пытались отбить задержанного земляка

      Шмыгаль назвал сроки рассмотрения соглашения с США по ископаемым

      Судимый россиянин получил 12 лет колонии за теракт в виде поджога шкафа на железной дороге

      Водителя-экспедитора задержали в российском регионе за растление 13-летней школьницы

      Стилистка назвала портящие внешний вид вещи женского гардероба

      В Госдуме объяснили необходимость разрешить ФСБ иметь собственные СИЗО

      Способность Макрона надавить на Трампа оценили

      Суд приговорил российского военнослужащего к 5,5 года колонии за дезертирство

      Россиянам разрешат перерабатывать в два раза больше

      Оценено наличие свободных мест для иностранных брендов в российских ТЦ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше