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15:26, 26 февраля 2025Спорт

Тренер сборной Латвии по биатлону подал в отставку после обвинений в избиении спортсмена

Тренер сборной Латвии Брицис подал в отставку после слов Расторгуева об избиении
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Илмарс Брицис

Илмарс Брицис. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис подал в отставку. Об этом сообщает Sportacentrs со ссылкой на Латвийский олимпийский комитет.

Специалист сделал это прямо во время чемпионата мира среди юниоров, проходящего в Швеции. Тренер покинул соревнования. «Его обязанности перейдут к руководителю делегации Карлису Ванагсу и двум другим присутствующим тренерам», — заявили в комитете.

Ранее биатлонист сборной Латвии Андрей Расторгуев обвинил Брициса в избиении во время чемпионата мира 2025 года. По словам спортсмена, инцидент произошел 20 февраля после того, как он обратился к тренеру, чтобы обсудить пропажу лыж в прошлом году. Брицис отвергал обвинения. По версии тренера, ему пришлось защищать от биатлониста семью, в том числе полуторагодовалого сына.

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