В РФС высказались о будущем Карпина в сборной России после ухода из «Ростова»

РФС: Карпин продолжит работу в сборной России согласно действующему контракту

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) высказалась о будущем Валерия Карпина в сборной России после ухода специалиста с поста главного тренера Ростова. Об этом сообщает Sport24.

«Карпин и его штаб продолжат работу в сборной России согласно действующему до июля 2028 года контракту», — говорится в заявлении РФС.

Ранее решение Карпина покинуть «Ростов» раскритиковал бывший футболист сборной России Александр Мостовой. По его мнению, Карпин подставил ростовскую команду.

25 февраля Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова». Свое решение он объяснил необходимостью полностью посвятить себя сборной России.