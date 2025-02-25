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16:50, 25 февраля 2025Спорт

Мостовой осудил Карпина за уход из «Ростова»

Мостовой заявил, что тренер Карпин подставил «Ростов», уйдя из команды
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой осудил тренера Валерия Карпина за уход из «Ростова». Его слова приводит «Матч ТВ».

По его мнению, Карпин подставил «Ростов». «И смысл был соглашаться на предложение возглавить сборную Россию и через два с половиной года уйти из "Ростова"? Для чего? Чтобы сосредоточиться на матчах против Таиланда, Монголии, Кореи (смеется)?» — задался он вопросами.

25 февраля Карпин ушел с поста главного тренера «Ростова». Свое решение он объяснил необходимостью полностью посвятить себя сборной России.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 года. С марта 2022-го он совмещал работу в клубе и сборной России.

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