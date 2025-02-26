В российском аэропорту произошла массовая задержка рейсов

В аэропорту Калининграда Храброво произошла массовая задержка рейсов

В калининградском аэропорту Храброво произошла массовая задержка рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российской авиагавани.

Из-за сильного тумана задерживается прибытие 14 рейсов. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что улучшение погодных условий прогнозируется после 12:00 по московскому времени.

Согласно данным онлайн-табло, задержки коснулись самолетов, следующих из Москвы, Санкт-Петербурга, Шарм-эш-Шейха, Минеральных Вод и Пскова.

Накануне массовая задержка рейсов из-за тумана произошла в Новосибирском аэропорту. Пассажиры ожидали прибытия восьми бортов компании S7 Airlines, которые должны были прилететь из ряда российских городов.