Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:39, 26 февраля 2025Путешествия

В российском аэропорту произошла массовая задержка рейсов

В аэропорту Калининграда Храброво произошла массовая задержка рейсов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В калининградском аэропорту Храброво произошла массовая задержка рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российской авиагавани.

Из-за сильного тумана задерживается прибытие 14 рейсов. В пресс-службе воздушной гавани отметили, что улучшение погодных условий прогнозируется после 12:00 по московскому времени.

Материалы по теме:
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под Москвой Столкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под МосквойСтолкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
15 августа 2019
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами. Он рухнул при посадке
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.Он рухнул при посадке
6 июля 2021

Согласно данным онлайн-табло, задержки коснулись самолетов, следующих из Москвы, Санкт-Петербурга, Шарм-эш-Шейха, Минеральных Вод и Пскова.

Накануне массовая задержка рейсов из-за тумана произошла в Новосибирском аэропорту. Пассажиры ожидали прибытия восьми бортов компании S7 Airlines, которые должны были прилететь из ряда российских городов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия подверглась одной из самых массированных атак ВСУ с начала года. Какие регионы попали под удар?

      Имущество семьи бывшего мэры Сочи арестовали

      В Горном Алтае прошли инклюзивные семейные соревнования

      В Минске ратифицировали договор по созданию Россией военных объектов в Белоруссии

      Осудивший СВО лидер «Би-2» заявил об отсутствии понятия «родина»

      Акции Tesla рухнули из-за падения продаж в Европе

      Почти 30 человек задержаны за драку с полицейскими в Подмосковье. Они пытались отбить задержанного земляка

      В Петербурге неизвестные выбросили из автомобиля двух мужчин

      «Ростех» модернизировал «Оберег»

      В Кремле ответили на вопрос о планах Зеленского подписать с США сделку по металлам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше