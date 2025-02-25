Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:39, 25 февраля 2025Путешествия

В российском аэропорту произошла массовая задержка рейсов

В аэропорту Новосибирска произошла массовая задержка рейсов из-за тумана
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Новосибирском аэропорту Толмачево во вторник, 25 февраля, произошла массовая задержка рейсов из-за тумана. Об этом пишет портал «СибМедиа».

Отмечается, что пассажиры ожидают прибытия восьми бортов компании S7 Airlines, которые должны были прилететь из ряда российских городов.

Материалы по теме:
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа 2019

В частности, среди опаздывающих — самолеты из Санкт-Петербурга, Сочи, Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, а также еще два рейса из Норильска.

Ранее сочинский аэропорт перешел в режим работы по фактической погоде. Представители авиагавани уведомили, что вместе с авиакомпаниями прилагают все усилия, чтобы не происходили задержки рейсов и пассажиры вылетали вовремя.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путь к миру». Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по Украине. О чем говорится в документе из трех абзацев?

      В России усомнились в скором возвращении Visa и Mastercard

      Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в облегающих шортах

      Стало известно о подавленном состоянии командиров ВСУ в Сумской области

      Латвийский биатлонист обвинил тренера сборной в избиении

      Франция захотела разместить ядерные силы в Германии

      В России начали расследование после нападения на Генконсульство в Марселе

      Глава села с депутатом похитили россиянку и жестоко расправились с ней

      В Польше заявили о поражении Украины

      Экс-владельцы крупнейшего в России производителя вина попросили отменить национализацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше