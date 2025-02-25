В российском аэропорту произошла массовая задержка рейсов

В аэропорту Новосибирска произошла массовая задержка рейсов из-за тумана

В Новосибирском аэропорту Толмачево во вторник, 25 февраля, произошла массовая задержка рейсов из-за тумана. Об этом пишет портал «СибМедиа».

Отмечается, что пассажиры ожидают прибытия восьми бортов компании S7 Airlines, которые должны были прилететь из ряда российских городов.

В частности, среди опаздывающих — самолеты из Санкт-Петербурга, Сочи, Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, а также еще два рейса из Норильска.

Ранее сочинский аэропорт перешел в режим работы по фактической погоде. Представители авиагавани уведомили, что вместе с авиакомпаниями прилагают все усилия, чтобы не происходили задержки рейсов и пассажиры вылетали вовремя.