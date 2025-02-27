Названы два ключевых противоречия России и США по Украине

Политолог Блохин: Между РФ и США есть ряд противоречий по Украине

В свете грядущих переговоров по урегулированию ситуации на Украине между Россией и США есть два расхождения в позициях, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ключевые противоречия Москвы и Вашингтона специалист назвал «Ленте.ру».

Ранее Трамп заявил, что будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше». Американский глава подчеркнул, что власти страны сделают все возможное, чтобы «заключить наилучшее соглашение для обеих сторон».

«Это то, что называется ложкой дегтя в бочке меда. Это усиление переговорной позиции США, потому что сегодня он сказал об этих территорий, вчера он сказал о миротворческом европейском контингенте на территории Украины — по сути, о замаскированных солдатах НАТО. Эти его посылы не соответствуют нашим интересам», — отметил Блохин.

Первое несоответствие — это то, что у нас железобетонная позиция по Крыму и новым территории, ни на какие уступки в этом вопросе мы не пойдем, а второе — это вот этот европейский миротворческий контингент, который приведет к заморозке конфликта. (...) Это два явных противоречиях, которые наблюдаются перед переговорами Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

До этого сообщалось, что Великобритания и Франция отправят миротворцев на Украину лишь при условии, что безопасность контингента обеспечат США. В свою очередь, Дональд Трамп признал необходимость размещения миротворцев на Украине после достижения договоренностей об урегулировании конфликта. При этом он подчеркнул, что это должно быть в форме, которая будет приемлемой для всех сторон.

Ранее в Кремле заявили, что на данный момент есть понимание, что президент России Владимир Путин и его американский коллега должны обязательно встретиться.